Alla presenza del prefetto Francesco Zito, è stato definito un programma che interessa 21 arterie stradali che necessita di interventi di rimozione della vegetazione

Firmato questa mattina in Prefettura a Vibo il protocollo d’intesa tra il presidente della Provincia di Vibo e il commissario straordinario dell’Azienda Calabria Verde finalizzato all’esecuzione in sinergia di interventi mirati alla pulizia e rimozione alla vegetazione presente lungo le scarpate e le cunette delle rotabili della provincia, segnatamente delle strade provinciali n. 1, 3, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 45, 50, 53, 58, 72, 77, 78, 82, 85, 95, 96. «Gli interventi – si rende noto – saranno inseriti nei progetti elaborati dall’Azienda Calabria Verde per l’anno 2020 nell’ambito del Distretto Territoriale n. 8 di Serra San Bruno e saranno conclusi entro il 31 dicembre 2020».