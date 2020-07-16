La delegazione Fai di Vibo Valentia ripropone l’appuntamento con le stelle per un avvenimento del tutto eccezionale

Ad un anno dal primo evento del genere, la delegazione Fai di Vibo Valentia ripropone l’appuntamento con le stelle al Parco delle Rimembranze organizzando insieme all’amministrazione comunale un nuovo appuntamento per domenica sera. Dopo il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, celebrato lo scorso anno, questa volta l’occasione viene offerta da un altro avvenimento eccezionale che costringe piacevolmente a stare con il naso all’insù migliaia di persone: il passaggio della cometa C/2020 F3 meglio nota come Neowise scoperta proprio il 27 marzo di quest’anno dal satellite Wise della Nasa. La cometa, che ha un diametro di circa cinque chilometri, dopo aver passato indenne l’incontro ravvicinato con il Sole, si sta ora avvicinando alla Terra e nei prossimi toccherà il punto ad essa più vicino.



Neowise mostra una bella coda formata da polveri di colore giallastro in quanto riflette la luce del Sole. Attualmente la magnitudine è di soli 1.6 (più il valore è basso e più un corpo celeste è luminoso) e quindi sta brillando come una stella di prima grandezza, visibile spesso sia ad occhio nudo, che tramite un rudimentale binocolo. Grazie a questa eccezionale luminosità, Neowise risulta essere la cometa più brillante degli ultimi 13 anni facendo stupire migliaia di appassionati, e la delegazione Fai di Vibo Valentia insieme all’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione del gruppo “Astrofili vibonesi” (Antonino Brosio, Domenico Manduca, Pierfrancesco Maruccio) guidati dall’astrofisico Antonio Scarmato, hanno pensato di offrire alla città questo bellissimo spettacolo. L’appuntamento è per domenica 19 luglio al Parco delle Rimembranze alle ore 21,00. A causa delle limitazioni imposte dai decreti per limitare il contagio da Covid 19, è obbligatoria la prenotazione che si potrà effettuare attraverso un messaggio sulla pagina Facebook della delegazione Fai di Vibo Valentia. È obbligatorio l’uso della mascherina.