Impegnate due squadre dei vigili del fuoco e due di Calabria Verde. Sul posto anche un canadair

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati dal primo pomeriggio nello spegnimento di un vasto incendio in un bosco di località Vaioti tra il Comune di Sant’Onofrio e quello di Vazzano. Sul posto stanno operando – sotto il coordinamento di un Dos (direttore operazioni spegnimento) dei vigili del fuoco – due squadre appositamente attrezzate per l’antincendio boschivo e due squadre di Calabria Verde. A causa dell’inaccessibilità a terra e dell’ampiezza dell’area interessata dall’incendio è stato chiesto l’intervento di un canadair della flotta nazionale dei vigili del fuoco che è già all’opera e sta effettuando numerosi lanci. [Guarda foto in basso]