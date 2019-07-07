In assenza di seri interventi di pulizia e messa in sicurezza delle strade da parte del Comune di Joppolo, hanno provveduto alcuni volontari. Si aspetta ora la riparazione delle buche

Ci ha dovuto pensare un comitato civico costituito da 23 persone a ripulire la strada che collega Coccorino a Coccorino-mare, attesa la persistente assenza del Comune di Joppolo. Esasperati da una situazione di degrado che nella zona va avanti da tempo, i volontari si sono messi all’opera per dare una pulita con l’ausilio di decespugliatori, rastrelli, badili e tutto il materiale occorrente per il taglio di erba, rami, rovi, canneti e sterpaglie che invadevano da ambo i lati la carreggiata stradale. Ripulite anche le arterie che portano al cimitero e in piazza San Mercurio, nonché la stradina che collega Coccorino mare a Santa Maria di Ricadi (la quale aspetta da tempo un asfalto decente) e quella che conduce in contrada Judice.

Otto chilometri di strade abbandonate dove la manutenzione tarda ad arrivare e dove all’indomani della pulizia l’amministrazione comunale di Joppolo “aveva promesso – ci rivelano alcuni aderenti al comitato – la perfetta pulizia delle cunette, avvenuta però con un mezzo meccanico e a nostro avviso non a regola d’arte, visto che è stato lasciato del terriccio che mette a repentaglio l’incolumità dei motociclisti, oltre al fatto che molti argini delle strade risultano rotti e le buche non vengono riparate da oltre due anni”. Già, le buche, quelle che rendono pericolose le strade in questione e, a luglio ormai iniziato, non sono state ancora riparate. I cittadini, riuniti in un comitato spontaneo, oltre a lamentare problemi di acqua nelle case, stanno quindi valutando l’idea di acquistare sacchi di bitume a freddo per riparare le numerose buche. Una spesa non da poco che spetta invece all’amministrazione comunale di Joppolo in un territorio che “specie fra Coccorino e Coccorino mare cade letteralmente a pezzi e necessita – concludono dal comitato – di interventi quanto mai urgenti, risolutivi e tempestivi”.