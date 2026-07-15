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Ambiente

Vibo Marina, Il fosso Antonucci è ancora una palude putrida

15 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Natura violata

Ruspe e mezzi meccanici sui litorali vibonesi, l'attacco del Wwf: «Appelli inutili, spiagge trattate come tavoli da biliardo»

La sezione Vibo Valentia - Vallata dello Stilaro punta il dito contro i comuni costieri: «L’unico aspetto che interessa è quello economico»
Redazione
Ruspe e mezzi meccanici sui litorali vibonesi, l'attacco del Wwf: «Appelli inutili, spiagge trattate come tavoli da biliardo»\n
L campagna

Vibo Valentia, torna la campagna contro i mozziconi di sigarette in spiaggia: una bibita in cambio di un gesto per l'ambiente

Dal 15 luglio al 31 agosto l'iniziativa interesserà Vibo Marina, Bivona e Trainiti. Coinvolti tre lidi balneari per incentivare cittadini e turisti a mantenere pulito il litorale
Redazione
Vibo Valentia, torna la campagna contro i mozziconi di sigarette in spiaggia: una bibita in cambio di un gesto per l'ambiente\n
Lezione in spiaggia

A Capo Vaticano il mare diventa scuola di natura per bambini e turisti: Legambiente racconta le tartarughe e libera “Alessia”

Il Circolo di Ricadi ha promosso una giornata di educazione ambientale nell’ambito del progetto Life Turtalnest. Coinvolti bambini, famiglie, Guardia costiera, Comune e Centro recupero M.A.R.E. di Montepaone
Redazione
A Capo Vaticano il mare diventa scuola di natura per bambini e turisti: Legambiente racconta le tartarughe e libera “Alessia”\n
Graditi ospiti

Terzo nido di Caretta caretta dell’estate vibonese a Ricadi, Legambiente: «La costa si conferma meta delle tartarughe marine»

Il ritrovamento tra ombrelloni e lettini della spiaggia del Tono è stato possibile grazie ai volontari dell’associazione: «Salvato in calcio d’angolo. La tutela degli ecosistemi può rappresentare una concreta possibilità di rilancio dell'immagine del litorale»
Redazione
Terzo nido di Caretta caretta dell’estate vibonese a Ricadi, Legambiente:\u00A0«La costa si conferma meta delle tartarughe marine»\n

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Società

Il Kalabria coast to coast si apre al cicloturismo

14 luglio 2026
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Reggio, duro colpo alle cosche egemoni sul territorio

14 luglio 2026
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Caro ombrellone, i prezzi sulla Costa degli dei

8 luglio 2026
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9 luglio 2026
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Il Kalabria coast to coast si apre al cicloturismo

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Il Kalabria coast to coast si apre al cicloturismo

14 luglio 2026
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Cronaca

Reggio, duro colpo alle cosche egemoni sul territorio

14 luglio 2026
Ore 16:18
Reggio, duro colpo alle cosche egemoni sul territorio
Meteo

Caldo da impazzire, arriva il picco: verso i 44 gradi nelle aree interne del Vibonese. Poi il crollo termico da mercoledì

Una nuova risalita di aria infuocata dal Nord Africa porterà la regione verso la fase più intensa dell’ondata: 38-40 gradi lungo coste e pianure e picchi di 43-44 nelle zone interne. Dal 22 luglio atteso l’ingresso di correnti più fresche, con un calo superiore a 12 gradi
Salvatore Lia
Caldo da impazzire, arriva il picco: verso i 44 gradi nelle aree interne del Vibonese. Poi il crollo termico da mercoledì\n
Decoro urbano

Ricadi dichiara guerra ai “lordazzi” che eludono la raccolta differenziata: più controlli, fototrappole e pesanti sanzioni

VIDEO - Un’ordinanza del sindaco Locane invita al rigoroso rispetto degli orari e dei giorni previsti dalla raccolta “porta a porta” mentre telecamere e foto-trappole provano a braccare chi abbandona rifiuti in strada. Intanto amministratori e volontari effettuano una raccolta straordinaria di spazzatura lungo la provinciale
Stefano Mandarano
Ricadi dichiara guerra ai “lordazzi” che eludono la raccolta differenziata: più controlli, fototrappole e pesanti sanzioni\n
Ricerca

Calabria, un gabbiano usa pane e pizza come esca per pescare: il comportamento documentato da ricercatori italiani -Video

L’episodio, osservato durante un pranzo in riva al mare e pubblicato sulla rivista Behaviour da un gruppo di ricerca guidato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, è il primo caso documentato di questa strategia di caccia nel gabbiano reale
Redazione
Calabria, un gabbiano usa pane e pizza come esca per pescare: il comportamento documentato da ricercatori italiani -Video\n
Contrarietà netta

Fotovoltaico sugli Scrisi, arriva il primo “No” istituzionale: il Comune di Maierato delibera un parere «nettamente negativo»

L’annuncio del sindaco Giuseppe Rizzello non lascia spazio a fraintendimenti: «Non è progresso se smantella la nostra storia. Faremo valere le nostre ragioni». Coinvolto l’avvocato Teti, vero asso delle battaglie ambientali. Attesa per la decisione del Comune di Pizzo
Stefano Mandarano
Fotovoltaico sugli Scrisi, arriva il primo “No” istituzionale: il Comune di Maierato delibera un parere «nettamente negativo»\n
Luglio rovente

Caldo, oggi come ieri: nel Vibonese temperature fino a 38 gradi, afa in aumento lungo la costa

Le temperature resteranno elevate anche oggi: nelle aree interne tra Mileto, Soriano, Dinami e Dasà il termometro potrà toccare i 38 gradi, mentre lungo la costa si registreranno 33-34 gradi con un sensibile aumento dell'umidità. La provincia più rovente resta quella di Cosenza
Salvatore Lia
Caldo, oggi come ieri: nel Vibonese\u00A0temperature fino a 38 gradi, afa in aumento lungo la costa\n
Dettagli inediti

Mare inquinato a Bivona dal Sant’Anna? I prelievi di Goletta Verde effettuati il 27 giugno, prima del collettamento del depuratore Silica (10 luglio)

La storica campagna di Legambiente ha classificato le acque alla foce del fosso come “altamente inquinate” ben prima che lo stesso fosse “collegato” direttamente all’impianto di Porto Salvo. L’associazione: «Il sindaco Romeo improvvido e aggressivo. Non diamo patenti di balneabilità»
Stefano Mandarano
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Il nuovo servizio

Tropea, arrivano le mini-isole ecologiche informatizzate: otto punti di raccolta contro l’abbandono di rifiuti

Installate le prime strutture che affiancheranno il porta a porta senza sostituirlo. Il sindaco Macrì: «Forme più flessibili ma servono senso civico e rispetto per il bene comune»
Redazione
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Estate bollente

Luglio rovente nel Vibonese, a Mileto il termometro supera i 38 gradi ma nel Cosentino si sfiorano i 42

L’ondata di caldo africano mette a dura prova i territori. Tutti i valori registrati dalle stazioni meteo Arpacal nelle cinque province
Salvatore Lia
Luglio rovente nel Vibonese, a Mileto il termometro supera i 38 gradi ma nel Cosentino si sfiorano i\u00A042\n
Estate bollente

Il clima africano avvolge la Calabria, temperature roventi con picchi fino a 42 gradi: ecco le città più calde

Termometri in salita in tutta la regione. Tra i capoluoghi Cosenza è quello che registra valori maggiori seguito da Catanzaro, più “fresco” a Crotone
Salvatore Lia
Il clima africano avvolge la Calabria, temperature roventi con picchi fino a 42 gradi: ecco le città più calde\n
Il caso

Fotovoltaico agli Scrisi di Maierato, i contadini chiamano a raccolta istituzioni e associazioni contro la “cancellazione” dei campi del grano Rosìa

Indetta per domenica pomeriggio un’assemblea pubblica per discutere del mega-progetto. Sul punto si esprime anche Coldiretti tramite il presidente provinciale Porcelli: «Non si sacrifichi suolo fertile»
Stefano Mandarano
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Meteo

Caldo, si cuoce a fuoco lento: nel Vibonese temperature fino a 40 gradi e afa in aumento, poi nel week end in Calabria il picco a 45 gradi

La prima giornata rovente interesserà soprattutto l’entroterra. A Mileto, Paravati, Dasà, Soriano e Dinami le temperature più alte. Valori più contenuti sul litorale dove però crescerà il livello di umidità
Salvatore Lia
Caldo, si cuoce a fuoco lento: nel Vibonese temperature fino a 40 gradi e afa in aumento, poi nel week end in Calabria il picco a 45 gradi\n
Progetto contestato

Fotovoltaico agli Scrisi, Paolillo (Wwf): «Solare sì, ma non qui. Salviamo i campi del grano Rosìa rifugio di falchi, cicogne e gruccioni»

Il naturalista vibonese interviene contro il progetto da 61mila pannelli e 45 megawatt previsto su 73 ettari tra Pizzo e Maierato: «Come 100 campi di calcio in un’area dove la fauna selvatica convive con l’uomo»
Redazione
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Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
La polemica

Vibo, Romeo contesta i dati di Goletta Verde sul Sant’Anna: «L’inquinamento è solo un ricordo». E chiede le analisi dei campioni: «Le rifaremo anche noi»

Il sindaco denuncia un «gravissimo danno d’immagine» e chiede chiarimenti sul campionamento che ha classificato come fortemente inquinata la foce del torrente a Bivona. «Nessuna segnalazione da Arpacal». Gli uffici comunali richiederanno risultati, modalità e tempi delle verifiche, mentre il Comune effettuerà un nuovo prelievo nello stesso punto
Redazione
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Il report

Goletta Verde, allarme nel Vibonese: quattro punti su cinque fortemente inquinati tra Bivona, Briatico, Ricadi e Joppolo

Il monitoraggio di Legambiente boccia le foci dei torrenti Sant’Anna, Murria e Ruffa e il punto del Mandricelle a Coccorino. Entro i limiti soltanto la foce dell’Angitola a Pizzo. In Calabria il 62% dei 24 campioni analizzati ha superato i parametri previsti
Redazione
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Meteo

Sta per arrivare l’ondata di caldo estremo in Calabria con picchi di 43 gradi: afa e notti tropicali non daranno tregua

Temperature roventi soprattutto nelle aree interne. Lungo le coste fino a 28 gradi in piena notte. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
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L’avvistamento

Trovata morta una rara tartaruga Liuto al largo del Vibonese: la scoperta del Wwf durante il monitoraggio della costa

La carcassa del più grande chelone marino è stata individuata davanti a Porto Ada durante i monitoraggi dei volontari impegnati nella tutela dei nidi di Caretta caretta. Gli ambientalisti: «Probabile vittima delle attività umane»
Redazione
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L’intervista

Dal mare verde alle Caretta caretta fino alla Posidonia, perché conoscere il mare è il primo passo per proteggerlo: parla l’esperta

La biologa marina Laura Pirrera analizza lo stato di salute delle nostre coste, spiegando i fenomeni biologici e l'importanza di una gestione consapevole del territorio. Dall'impatto dei cambiamenti climatici alla valorizzazione delle risorse naturali, ecco come cittadini e operatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente
Francesco Graziano
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Le previsioni

Sole e caldo nel weekend, dalla prossima settimana fiammata africana sulla Calabria con picchi di 40 gradi

Dopo la breve fase tregua più fresca, l'anticiclone torna a rafforzarsi. Tempo stabile oggi e domani, con temperature fino a 33°C sulle coste e punte di 38°C nelle aree interne
Salvatore Lia
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Le previsioni

Tempo stabile al mattino in Calabria, nel pomeriggio tornano temporali su Sila, Pollino e Catanzarese

Bel tempo prevalente e temperature senza eccessi sulla regione, ma nelle ore centrali della giornata attese precipitazioni nelle aree interne con sconfinamenti verso la costa ionica
Salvatore Lia
Tempo stabile al mattino in Calabria,\u00A0nel pomeriggio tornano temporali su Sila, Pollino e Catanzarese\n
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La lettera

Vibo Marina, La Rada verso la chiusura: la concessione sarà revocata. Cascasi accusa: «Mi arrendo, i lavoratori dovranno cercare altro»

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La storia

Un americano a Pizzo, Joseph Miceli dagli Usa alla Calabria per rilanciare due ristoranti storici del Vibonese: «Qui sono a casa»

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La decisione

‘Ndrangheta, torna in libertà Rocco Tavella di San Giovanni di Mileto