Vibo Marina, Il fosso Antonucci è ancora una palude putrida

Il Circolo di Ricadi ha promosso una giornata di educazione ambientale nell’ambito del progetto Life Turtalnest. Coinvolti bambini, famiglie, Guardia costiera, Comune e Centro recupero M.A.R.E. di Montepaone
Il ritrovamento tra ombrelloni e lettini della spiaggia del Tono è stato possibile grazie ai volontari dell’associazione: «Salvato in calcio d’angolo. La tutela degli ecosistemi può rappresentare una concreta possibilità di rilancio dell'immagine del litorale»
Una nuova risalita di aria infuocata dal Nord Africa porterà la regione verso la fase più intensa dell’ondata: 38-40 gradi lungo coste e pianure e picchi di 43-44 nelle zone interne. Dal 22 luglio atteso l’ingresso di correnti più fresche, con un calo superiore a 12 gradi
VIDEO - Un’ordinanza del sindaco Locane invita al rigoroso rispetto degli orari e dei giorni previsti dalla raccolta “porta a porta” mentre telecamere e foto-trappole provano a braccare chi abbandona rifiuti in strada. Intanto amministratori e volontari effettuano una raccolta straordinaria di spazzatura lungo la provinciale
L’episodio, osservato durante un pranzo in riva al mare e pubblicato sulla rivista Behaviour da un gruppo di ricerca guidato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, è il primo caso documentato di questa strategia di caccia nel gabbiano reale
L’annuncio del sindaco Giuseppe Rizzello non lascia spazio a fraintendimenti: «Non è progresso se smantella la nostra storia. Faremo valere le nostre ragioni». Coinvolto l’avvocato Teti, vero asso delle battaglie ambientali. Attesa per la decisione del Comune di Pizzo
Le temperature resteranno elevate anche oggi: nelle aree interne tra Mileto, Soriano, Dinami e Dasà il termometro potrà toccare i 38 gradi, mentre lungo la costa si registreranno 33-34 gradi con un sensibile aumento dell'umidità. La provincia più rovente resta quella di Cosenza
La storica campagna di Legambiente ha classificato le acque alla foce del fosso come “altamente inquinate” ben prima che lo stesso fosse “collegato” direttamente all’impianto di Porto Salvo. L’associazione: «Il sindaco Romeo improvvido e aggressivo. Non diamo patenti di balneabilità»
Indetta per domenica pomeriggio un’assemblea pubblica per discutere del mega-progetto. Sul punto si esprime anche Coldiretti tramite il presidente provinciale Porcelli: «Non si sacrifichi suolo fertile»
La prima giornata rovente interesserà soprattutto l’entroterra. A Mileto, Paravati, Dasà, Soriano e Dinami le temperature più alte. Valori più contenuti sul litorale dove però crescerà il livello di umidità
Il naturalista vibonese interviene contro il progetto da 61mila pannelli e 45 megawatt previsto su 73 ettari tra Pizzo e Maierato: «Come 100 campi di calcio in un’area dove la fauna selvatica convive con l’uomo»
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Il sindaco denuncia un «gravissimo danno d’immagine» e chiede chiarimenti sul campionamento che ha classificato come fortemente inquinata la foce del torrente a Bivona. «Nessuna segnalazione da Arpacal». Gli uffici comunali richiederanno risultati, modalità e tempi delle verifiche, mentre il Comune effettuerà un nuovo prelievo nello stesso punto
Il monitoraggio di Legambiente boccia le foci dei torrenti Sant’Anna, Murria e Ruffa e il punto del Mandricelle a Coccorino. Entro i limiti soltanto la foce dell’Angitola a Pizzo. In Calabria il 62% dei 24 campioni analizzati ha superato i parametri previsti
La carcassa del più grande chelone marino è stata individuata davanti a Porto Ada durante i monitoraggi dei volontari impegnati nella tutela dei nidi di Caretta caretta. Gli ambientalisti: «Probabile vittima delle attività umane»
La biologa marina Laura Pirrera analizza lo stato di salute delle nostre coste, spiegando i fenomeni biologici e l'importanza di una gestione consapevole del territorio. Dall'impatto dei cambiamenti climatici alla valorizzazione delle risorse naturali, ecco come cittadini e operatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente