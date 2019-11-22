Non migliore la situazione in alcuni punti della strada che collega Vibo Valentia a Longobardi

Rifiuti, erbacce e cumuli di spazzatura a Vibo Valentia nei pressi della fontana della Silica. Una situazione indecorosa in una zona che ha bisogno di un’urgente opera di bonifica al pari dell’intera strada che da Vibo Valentia conduce a Vibo Marina e nella frazione Longobardi dove i rifiuti ai margini della carreggiata non si contano più. Il decoro tanto proclamato in campagna elettorale anche dalla nuova amministrazione comunale tarda in molti casi ad arrivare ed ai cittadini, indignati per lo “spettacolo”, non resta che segnalare i luoghi dello “sconcio” alle redazioni dei giornali come in questo caso. Facciamo nostra la segnalazione di un cittadino invitando chi di competenza a pulire l’intera zona riportando il decoro nella zona della storica fontana, frequentata giornalmente da decine di persone e divenuta “preda” degli incivili di turno.