<p><strong>È ancora il degrado a farla da padrone a Vibo Valentia.</strong> La città soffre per un'emergenza che si riflette sullo stato in cui versano le strade, sull'abbandono selvaggio di rifiuti e sulle erbacce che invadono e divorano i marciapiedi. Anche una semplice passeggiata, in alcune zone del centro abitato, diventa quasi una "mission impossible". Il verde infestate, cresciuto a dismisura ostruisce i passaggi e regala spettacoli indecorosi. È il caso della strada che conduce al Liceo scientifico, il terminal bus e la stessa Provincia. Vibo appare simile ad una giungla. Ma il copione si ripete in altre aree della città fu "giardino sul mare". Basti pensare a v<strong>iale Affaccio</strong>, sprofondato nell'incuria con marciapiedi sporchi ed invasi dalle erbacce, oppure <strong>via Lacquari,</strong> 

<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28779"></div>

 <strong>abbandonata a sè stessa</strong>. Anche nelle frazioni si respira la stessa aria, nonostante le presenze turistiche. Non manca l'immondizia lasciata a bordo strada, né le discariche abusive. Non mancano randagi banchettare tra i sacchi della spazzatura: «Ferite ad un territorio – commenta qualche residente – che merita molto di più».</p>