Interventi che tardano ad arrivare in molte zone della città. Uno “spettacolo” sempre uguale senza inversione di rotta

Il territorio comunale di Vibo Valentia continua a fare i conti con le erbacce. Cambiano le amministrazioni ma lo “spettacolo” è sempre identico e si accentua in questo periodo dell’anno con l’arrivo della bella stagione e, quindi, con la vegetazione che cresce più rigogliosa che mai in attesa che dal Comune qualcuno si accorga delle condizioni precarie igieniche. Con un ente che interviene in un luogo ed intanto le erbacce crescono rigogliose in altro – e mai negli ultimi dieci anni si è avuta la città completamente pulita ed in ordine – segnaliamo oggi la zona e la strada che conduce alla galleria, alle spalle quindi dell’istituto magistrale. I marciapiedi sono del tutto “oscurati” dalle erbacce. Fanno brutte mostra di sé anche buste di spazzatura e rifiuti di vario genere. Per chi si trova a percorrere tale strada l’impressione è una sola: degrado e abbandono. Non va meglio in altre zone del territorio comunale: il taglio delle erbacce – così come il rifacimento del manto stradale in molte arterie cittadine alle prese con buche e un asfalto ormai andato – appare ancora un’operazione complicata e i ritardi negli interventi non si contano più. Sino a quando? [Guarda foto in basso]