Nel nome di Nicholas Green, liberalizzare i contatti tra le famiglie dei donatori e i riceventi
31 gennaio, 2021
Contributi

A Vibo strade pulite per un giorno: l'inciviltà vince sul decoro urbano ma ora i reati ambientali sono puniti con supermulte e carcere

Angelo Calzone, ex delegato regionale del Wwf Italia, evidenzia il recente inasprimento della normativa ma avverte: «Senza un cambio di paradigma nelle politiche di controllo e repressione queste norme rischiano di rimanere lettera morta»
Angelo Calzone*
A Vibo strade pulite per un giorno: l'inciviltà vince sul decoro urbano ma ora i reati ambientali sono puniti con supermulte e carcere
Contributi

Teatro di Vibo, non basta aprirlo all’insegna del “meglio di niente”: serve il coraggio di volare alto

Il Comune è oggi davanti a un bivio che è molto più di una scelta amministrativa, è una scelta di visione: soltanto se avrà la capacità di puntare su qualità e competenze ne farà un vero motore culturale
Michele Petullà*
Teatro di Vibo, non basta aprirlo all’insegna del “meglio di niente”: serve il coraggio di volare alto
Contributi

Vibo ha bisogno di occhi che sappiano vedere anche la bellezza che resiste, non solo il degrado

Una città è corpo vivo di relazioni. Ogni saluto tra vicini è un atto di resistenza alla solitudine. Ogni sorriso scambiato tra sconosciuti è un ponte invisibile sopra il disincanto. Ogni caffè condiviso in un bar del centro è un altare profano della comunione quotidiana
Michele Petullà*
Vibo ha bisogno di occhi che sappiano vedere anche la bellezza che resiste, non solo il degrado
Contributi

Oggi facciamo i conti con un fascismo rarefatto e avvolgente che finge di essere protettivo: solo la scuola può produrre gli anticorpi giusti

Un impulso illiberale che si camuffa da difesa identitaria con l’esaltazione del leader maximo. Ecco perché la festa del 25 aprile resta attuale e preziosa
Alberto Capria*
Oggi facciamo i conti con un fascismo rarefatto e avvolgente che finge di essere protettivo: solo la scuola può produrre gli anticorpi giusti

Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Contributi

No ai pannelli solari sui tetti dei borghi storici: la vera sostenibilità è anche culturale ed estetica

Gli antichi coppi non possono essere una piattaforma per tecnologie a basso impatto. Questi luoghi sono organismi vivi, un codice visivo che racconta la nostra storia
No ai pannelli solari sui tetti dei borghi storici: la vera sostenibilità è anche culturale ed estetica
Contributi

Jazzolino da sgomberare, 10 domande per Occhiuto e una certezza: l’ospedale da campo certificherebbe il disastro

Creare delle unità mobili sarebbe dispendioso, inutile e poco sicuro. Ecco perché spostare tutto a Tropea è la soluzione migliore. Ma questo non è l'unico problema della sanità vibonese...
Jazzolino da sgomberare, 10 domande per Occhiuto e una certezza: l’ospedale da campo certificherebbe il disastro
Contributi

Il Vibonese ha urgente bisogno di esercitare il proprio diritto alla salute, disarmante il silenzio delle istituzioni

Consistenti tagli alla sanità vibonese e sempre più cittadini costretti a curarsi fuori provincia. Intanto gli ospedali di comunità non sono stati attivati e anche le Cot sono depotenziate
Il Vibonese ha urgente bisogno di esercitare il proprio diritto alla salute, disarmante il silenzio delle istituzioni
Contributi

Abbattere il muro della rassegnazione per non consentire più a nessuno di chiederci “ma cu ta fici fari?”

Restare in Calabria o tornarci dopo aver assaporato altre realtà dove diritti e servizi pubblici sono assicurati ci pone dinnanzi alle perplessità di chi si è già arreso. Ma noi no, perché abbiamo la capa tosta
Abbattere il muro della rassegnazione per non consentire più a nessuno di chiederci “ma cu ta fici fari?”
Contributi

Provincia vibonese cenerentola delle classifiche nazionali ma forse qui si vive meglio che altrove

L’ultima graduatoria del Sole 24 Ore ci vede agli ultimi posti in Italia. Eppure in altre realtà più gettonate microcriminalità e costo delle case alle stelle rendono la vita impossibile
Provincia vibonese cenerentola delle classifiche nazionali ma forse qui si vive meglio che altrove
Contributi

Rinascita dell’Asp di Vibo: un cammino difficile tra legalità, “bonifica” della struttura e diritto alla salute

A dieci mesi dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la Commissione straordinaria avvia un lavoro complesso: ricostruire una sanità efficiente e garantire ai cittadini servizi essenziali troppo a lungo negati
Rinascita dell’Asp di Vibo: un cammino difficile tra legalità, “bonifica” della struttura e diritto alla salute
Contributi

Benvenuti a Pizzo, un paese (troppo) allegro: musica a palla, fuochi d’artificio per ogni evento e anarchia ovunque. Ma c'è l'autovelox

Il responsabile del settore conservazione del Wwf Vibo critica l'assenza di controlli sul rumore e la mancanza di rispetto per il riposo dei residenti
Benvenuti a Pizzo, un paese (troppo) allegro: musica a palla, fuochi d’artificio per ogni evento e anarchia ovunque. Ma c'è l'autovelox
Contributi

Lo scioglimento dell'Asp è un altro duro colpo inferto alla sanità vibonese. Ma Occhiuto da queste parti non si vede mai

La comunità locale già provata da disservizi e scandali si ritrova a fare i conti con nuove incertezze e vecchi problemi. La vicinanza anche fisica del presidente della Regione sarebbe un segnale di attenzione che per ora non c'è
Lo scioglimento dell'Asp è un altro duro colpo inferto alla sanità vibonese. Ma Occhiuto da queste parti non si vede mai
Contributi

La buona sanità a Vibo Valentia fa notizia ma questa non è sempre una buona notizia

Nel giro di pochi giorni abbiamo pubblicato due lettere piene di gratitudine per i medici e gli operatori sanitari dello Jazzolino, ospedale che non dovrebbe neppure più esistere. Ma quando la normalità diventa straordinarietà qualcosa si è già rotto
La buona sanità a Vibo Valentia fa notizia ma questa non è sempre una buona notizia
Contributi

Vibo, una piazza da intitolare al senatore Murmura: «Doveroso tributo e monito alle future generazioni»

Raccoglie i primi consensi la proposta avanzata al sindaco dall'associazione Ali di Vibonesità. Un cittadino di Catanzaro: «Sconcertato dal fatto che il Comune in 10 anni dalla scomparsa non abbia ancora ricordato colui che fu tra gli esponenti politici calabresi più operosi»
Vibo, una piazza da intitolare al senatore Murmura: «Doveroso tributo e monito alle future generazioni»
Contributi

In Calabria la caccia riapre in anticipo, Wwf Vibo: «Le norme restrittive della Regione? Stendiamo un velo pietoso»

Il sodalizio ambientalista critico: «Alcune specie di uccelli hanno ancora i pulcini nel nido ma questo non interessa a nessuno. Ignorate le raccomandazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»
In Calabria la caccia riapre in anticipo, Wwf Vibo: «Le norme restrittive della Regione? Stendiamo un velo pietoso»
Contributi

Vogliamo gli elicotteri della Santanchè anche nel Vibonese per i residenti di San Pietro e i turisti senza mezzi pubblici

Se la ministra ritiene plausibile trasportare in volo i vacanzieri a Cogne isolata dall’alluvione, le facciamo notare (ironicamente) che anche da queste parti sarebbe molto utile un servizio di navetta con le ali
Vogliamo gli elicotteri della Santanchè anche nel Vibonese per i residenti di San Pietro e i turisti senza mezzi pubblici
Contributi

Il Vibonese fondato su un nuovo patto con la città e la provincia: solo notizie e il vostro racconto del territorio

L’editoriale di insediamento del direttore Enrico De Girolamo che assume la guida del giornale pietra angolare del Gruppo Diemmecom
Il Vibonese fondato su un nuovo patto con la città e la provincia: solo notizie e il vostro racconto del territorio
Contributi

La Giornata del libro in Calabria, tra luci e ombre: la riflessione di Gilberto Floriani

Dal ruolo della lettura nello sviluppo culturale-sociale alle biblioteche in condizioni di marginalità: l’analisi dell'ex direttore del Sistema bibliotecario vibonese
La Giornata del libro in Calabria, tra luci e ombre: la riflessione di Gilberto Floriani
Contributi

Vibo, la crisi del centro storico e il turismo (solo) stagionale. Gelanzè: «Difficoltà irrisolte»

Negozi chiusi e abbandonati, una stagione turistica limitata al periodo estivo. L’intervento dell’architetto vibonese: «La nostra città ben lontana dagli standard minimi essenziali di chi volesse anche solo pensare ad uno sviluppo delle sue intrinseche potenzialità»
Vibo, la crisi del centro storico e il turismo (solo) stagionale. Gelanzè: «Difficoltà irrisolte»
Contributi

Elezioni comunali a Vibo, Murmura: «Momento importante per una città in pieno dissesto»

La presidente dell’Archeoclub ha parlato dell’esperienza positiva di Progetto Vibo e lancia un auspicio: «I cittadini siano parte attiva del cambiamento»
Elezioni comunali a Vibo, Murmura: «Momento importante per una città in pieno dissesto»
Contributi

Pizzo, Paolillo (Wwf): «Progetti di ogni genere ma non si trovano soldi per piantare quattro alberi»

Pioggia di fondi in arrivo per la cittadina costiera. Il naturalista evidenzia: «Quale migliore transizione ecologica se non quella fatta dagli alberi?»
Pizzo, Paolillo (Wwf): «Progetti di ogni genere ma non si trovano soldi per piantare quattro alberi»
Contributi

Vibo, tra vetrine spoglie e centro storico in crisi. Gelanzè: «Fa male al cuore»

L’architetto illustra lo stato in cui versa la città: «I posti di lavoro si sono decimati e questa è la causa maggiore di un’economia asfittica che limita la circolazione di denaro sempre più»
Vibo, tra vetrine spoglie e centro storico in crisi. Gelanzè: «Fa male al cuore»
Contributi

Agricoltura, Wwf Calabria: «La protesta dei trattori e l’illusione della produzione alimentare»

L’intervento dell’associazione ambientalista: «Anche se la transizione green potrebbe comportare una temporanea riduzione delle attività, i sussidi agricoli potrebbero risultare un valido strumento di compensazione»
Agricoltura, Wwf Calabria: «La protesta dei trattori e l’illusione della produzione alimentare»
Contributi

Nuovo porto a Briatico, Paolillo (Wwf): «Si punta sulle infrastrutture in cemento»

L’analisi sarcastica del naturalista sull’idea che sta prendendo piede nella cittadina: «A pensarci bene un altro scalo è quello che ci vuole per incrementare ancora il turismo e valorizzare ulteriormente la Costa degli dei»
Nuovo porto a Briatico, Paolillo (Wwf): «Si punta sulle infrastrutture in cemento»
