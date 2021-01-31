Nel nome di Nicholas Green, liberalizzare i contatti tra le famiglie dei donatori e i riceventi

Angelo Calzone, ex delegato regionale del Wwf Italia, evidenzia il recente inasprimento della normativa ma avverte: «Senza un cambio di paradigma nelle politiche di controllo e repressione queste norme rischiano di rimanere lettera morta»
Il Comune è oggi davanti a un bivio che è molto più di una scelta amministrativa, è una scelta di visione: soltanto se avrà la capacità di puntare su qualità e competenze ne farà un vero motore culturale
Una città è corpo vivo di relazioni. Ogni saluto tra vicini è un atto di resistenza alla solitudine. Ogni sorriso scambiato tra sconosciuti è un ponte invisibile sopra il disincanto. Ogni caffè condiviso in un bar del centro è un altare profano della comunione quotidiana
Restare in Calabria o tornarci dopo aver assaporato altre realtà dove diritti e servizi pubblici sono assicurati ci pone dinnanzi alle perplessità di chi si è già arreso. Ma noi no, perché abbiamo la capa tosta
A dieci mesi dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la Commissione straordinaria avvia un lavoro complesso: ricostruire una sanità efficiente e garantire ai cittadini servizi essenziali troppo a lungo negati
La comunità locale già provata da disservizi e scandali si ritrova a fare i conti con nuove incertezze e vecchi problemi. La vicinanza anche fisica del presidente della Regione sarebbe un segnale di attenzione che per ora non c'è
Nel giro di pochi giorni abbiamo pubblicato due lettere piene di gratitudine per i medici e gli operatori sanitari dello Jazzolino, ospedale che non dovrebbe neppure più esistere. Ma quando la normalità diventa straordinarietà qualcosa si è già rotto
Raccoglie i primi consensi la proposta avanzata al sindaco dall'associazione Ali di Vibonesità. Un cittadino di Catanzaro: «Sconcertato dal fatto che il Comune in 10 anni dalla scomparsa non abbia ancora ricordato colui che fu tra gli esponenti politici calabresi più operosi»
Il sodalizio ambientalista critico: «Alcune specie di uccelli hanno ancora i pulcini nel nido ma questo non interessa a nessuno. Ignorate le raccomandazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»
Se la ministra ritiene plausibile trasportare in volo i vacanzieri a Cogne isolata dall’alluvione, le facciamo notare (ironicamente) che anche da queste parti sarebbe molto utile un servizio di navetta con le ali
Negozi chiusi e abbandonati, una stagione turistica limitata al periodo estivo. L’intervento dell’architetto vibonese: «La nostra città ben lontana dagli standard minimi essenziali di chi volesse anche solo pensare ad uno sviluppo delle sue intrinseche potenzialità»
L’intervento dell’associazione ambientalista: «Anche se la transizione green potrebbe comportare una temporanea riduzione delle attività, i sussidi agricoli potrebbero risultare un valido strumento di compensazione»
L’analisi sarcastica del naturalista sull’idea che sta prendendo piede nella cittadina: «A pensarci bene un altro scalo è quello che ci vuole per incrementare ancora il turismo e valorizzare ulteriormente la Costa degli dei»