Cronaca Il dipendente comunale va in pensione, via Emilia resta al buio A Vibo Marina residenti in allarme per il disservizio che sta creando non poca apprensione: «Se il Comune non interviene gli faremo causa» Di Giuseppe Addesi -

