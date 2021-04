Statale 18 a rischio frana, in corso l’imbracatura dei massi sospesi

Rocciatori al lavoro per la messa in sicurezza dell’area. Stamane nuovo sopralluogo alla presenza del prefetto di Vibo Francesco Zito in partenza per Alessandria

Nuovo sopralluogo, questa mattina, sul cantiere per la messa in sicurezza del tratto della Statale18 minacciato da una frana e dalla caduta di grossi massi sospetti. L’ispezione si è svolta lungo il tracciato delle ex Ferrovie Calabro-Lucane alla presenza del prefetto FrancescoZito, in partenza da Vibo dopo la nomina ad Alessandria, del sindaco MariaLimardo, dell’assessore comunale ai Lavori pubblici GiovanniRusso e del responsabile del procedimento di Anas, ingegner Bondi. Al sopralluogo hanno preso parte anche rappresentanti del comando provinciale dei Vigilidelfuoco e della Protezionecivile comunale.

«Tutti gli attori che hanno preso parte alla procedura di messa in sicurezza dell’area – si legge in un resoconto – hanno constatato che i lavori stanno proseguendo nel pienorispettodelcronoprogramma. Al momento le lavorazioni in corso stanno interessando l’imbracaturadeimassisospesi con l’ausilio di rocciatori altamente specializzati. Si confida che anche il seguito possa avvenire nel pieno rispetto dei tempi previsti al fine di assicurare la riapertura dell’arteria viabile».