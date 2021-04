Sparatoria in strada a Tropea, ferita una donna

Una donna di 42 anni di Tropea, Domenica Gallisto, è stata ferita nel pomeriggio in strada – in una zona centrale del paese – da un colpo di pistola esploso, secondo le prime risultanze investigative, da un 61enne del luogo, Antonio Scidà, già noto alle forze dell’ordine. La donna, subito soccorsa, è stata portata al locale Pronto soccorso, ma non è in pericolo di vita. La posizione del presunto autore della sparatoria è al momento al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tropea guidati dal capitano Nicola Alimonda. In totale sono stati esplosi cinque colpi di pistola, di cui solo uno andato a segno. Alla base dell’azione criminale ci sarebbero ragioni sentimentali sulle quali gli investigatori mantengono al momento il più stretto riserbo.