Cinghiale a spasso nel centro di Tropea: ecco il video dell’incursione

L’ungulato avvistato in piazza Vittorio Veneto. Intanto l’Ambito territoriale di caccia mette in campo una task force di 90 cacciatori per ridurre il numero degli animali nel Vibonese

I turisti non sono ancora arrivati, tenuti lontani dalla pandemia, dalla crisi e da tutto l’ambaradan. Ma qualcuno a Tropea, eletto borgo più bello d’Italia, non ci rinuncia.

Come il cinghiale che questa sera si aggirava nel centro storico, sostando soprattutto in Piazza Vittorio Veneto. Una scena sempre meno rara in Calabria, dove sono frequenti le sortite di ungulati, spesso con tutta la famiglia al seguito.

Non a caso, proprio oggi, l’Ambito territoriale di caccia VV1 ha annunciato che attiverà nelle prossime ore una task-force, per fronteggiare l’emergenza cinghiali, composta da più di 90 selecontrollori, dislocati in tutti i 25 Comuni appartenenti all’ambito Atc VV1.

«Una prima risposta – si legge in una nota – alle continue segnalazioni di sindaci e agricoltori, che ha come obbiettivo la riduzione drastica di danni all’agricoltura in primis, ma anche di attenuare i continui pericoli per la viabilità».