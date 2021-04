Rinascita Scott, il maxiprocesso alla ‘ndrangheta su LaC Tv: segui LA DIRETTA

Prima puntata del format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile. In onda sul canale 19 del digitale terrestre

Il più grande dopo il maxiprocesso di Palermo. Da Cosa nostra, quindi, alla ‘Ndrangheta. Il processo che non si doveva raccontare. Uno dei più grandi della storia giudiziaria (italiana e non solo) silenziato anche dalla grande stampa. Rinascita Scott diventa un format, di cronaca e di analisi, prodotto dall’azienda editoriale Diemmecom per LaC Tv e i diversi media del suo network e condotto da Pino Aprile e Pietro Comito.

Il programma sarà lo strumento attraverso il quale verrà aperta una finestra sulla società moderna condizionata dalla criminalità organizzata. Nella prima puntata ospiti Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo; Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; Giovanni Tizian, giornalista del Domani; Enzo Ciconte, tra i più grandi studiosi al mondo delle mafie; Michele Albanese, giornalista del Quotidiano del Sud e presidente del gruppo calabrese dell’Unione cronisti italiani; Pantaleone Sergi, già inviato di Repubblica.