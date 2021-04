Nicotera, scuola media chiusa fino al prossimo 2 maggio

Il Comune di Nicotera ha prorogato la sospensione delle attività di didattica in presenza della scuola Media fino al 2 maggio prossimo. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco della cittadina del Vibonese Giuseppe Marasco.

La decisione è stata presa come conseguenza dei casi di Covid accertati tra alunni e docenti nell’istituto di Joppolo per il quale è stata già istituita la didattica a distanza fino al 30 aprile prossimo (ieri la notizia di un nuovo ragazzo positivo) e con il quale la scuola media di Nicotera condivide alcuni professori.

Si tratta infatti dello stesso istituto comprensivo, “Antonio Pagano”, e sono diversi i docenti che prestano servizio nelle scuole di entrambi i territori. Ragion per cui anche il primo cittadino di Nicotera, Giuseppe Marasco, aveva già optato per la sospensione delle lezioni in presenza, in via precauzionale. Il provvedimento era in vigore fino a ieri. Per questo motivo, il primo cittadino ha emesso l’ordinanza prorogando la sospensione della didattica in presenza.