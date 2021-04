Covid, nel Vibonese 32 nuovi casi mentre in Calabria 414 contagi e 9 morti

Sono 32 i nuovi contagi nel Vibonese, 414 in tutta la Calabria dove si registrano anche 9 morti. Lo riferisce il bollettino regionale. In provincia di Vibo Valentia i casi attivi salgono a quota 435 (16 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 4.434 (4.357 guariti, 77 deceduti).

Il bollettino regionale

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 705.975 soggetti per un totale di 759.229 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 58.705 (+414 rispetto a ieri), quelle negative 647.270. Alto il numero dei guariti: 601 nelle ultime 24 ore.

Nelle altre province, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: casi attivi 7.977 (107 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.531 (11.083 guariti, 448 deceduti).

– Catanzaro: casi attivi 2.764 (57 in reparto all’AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all’AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2657 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.834 (5.716 guariti, 118 deceduti).

– Crotone: casi attivi 933 (44 in reparto; 889 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.429 (4.357 guariti, 72 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.464 (100 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 33 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.323 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.479 (17.198 guariti, 281 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: casi attivi 84 (84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 114, Catanzaro 72, Crotone 67, Vibo Valentia 32, Reggio Calabria 129, Altra Regione o Stato estero 0.