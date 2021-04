Rinascita Scott, nuova puntata del format LaC Tv sul maxiprocesso in onda venerdì alle 21.30 – Video

Tutto pronto per la trasmissione condotta da Pietro Comito e Pino Aprile. In prima serata sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Sono tra i protagonisti del maxi processo. Il più grande dopo quello di Palermo. Andrea Mantella, Raffaele Moscato, Emanuele Mancuso. Sono solo alcuni tra i pentiti che da tre mesi parlano e raccontano cos’era e cos’è la ‘ndrangheta, affari, trame e rapporti inconfessabili. Lo fanno dall’aula bunker di Lamezia Terme dove è in corso Rinascita Scott, il processo scaturito dalla maxi inchiesta coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

Partirà proprio dai pentiti la seconda puntata di Rinascita-Scott – il maxi processo alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile in onda su LaC Tv ogni venerdì alle ore 21:30. Ospiti in studio Eugenio Minniti, difensore tra gli altri di Giovanni Strangio (condannato all’ergastolo per la strage di Duisburg), e don Ennio Stamile (coordinatore di Libera per la Calabria).

In collegamento Antonio Padellaro, il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura e Giosuè D’Agostino, esempio di chi a soli 17 anni è riuscito a dire no alla criminalità organizzata dissociandosi dalla sua famiglia.



Appuntamento venerdì alle 21.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre o in streaming su www.lactv.it