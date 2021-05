Nuovo caso di Covid a Zungri, il sindaco: «È il genitore di uno studente che ora deve fare il tampone»

Il giovane ha partecipato a una festa di compleanno e agli allenamenti di calcio. In attesa del test il primo cittadino invita i suoi compagni a non andare a scuola

In provincia di Vibo Valentia sono stati 31 i nuovi casi Covid-19 registrati nell’ultimo bollettino regionale. Tra gli ultimi contagi accertati anche una persona residente a Zungri. Ne dà contezza il sindaco Francesco Galati, tramite la pagina social: «Sono stato informato di questo direttamente dalla persona contagiata che con senso di responsabilità ha già avvisato tutti coloro che hanno avuto contatti con la stessa», scrive il primo cittadino.

Al contempo «mi è stato comunicato che il figlio del soggetto positivo ha preso parte a un compleanno di un cugino, e mercoledì 5 maggio, agli allenamenti con i ragazzi dei giovanissimi della scuola calcio di Zungri e con i ragazzi della prima squadra», aggiunge il primo cittadino.

In attesa di ricostruire i contatti e sottoporre il giovanissimo a screening, il sindaco ha invitato «i genitori dei ragazzi che hanno partecipato al compleanno e agli allenamenti di mercoledì a non mandarli a scuola (stessa cosa per fratelli o le sorelle) fino a quando non sarà noto l’esito del tampone molecolare che il ragazzino farà domani in mattinata. Tutto questo al fine di scongiurare un eventuale diffusione del contagio».