Tragedia a Cessaniti: anziano precipita in un burrone e muore

È accaduto nella frazione San Cono. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Giunto anche l'elisoccorso ma non c'è stato nulla da fare

Dramma nel primo pomeriggio a San Cono. Un anziano, Nino Sorrentino, è morto cadendo in un burrone. La tragedia è avvenuta all’ora di pranzo nella frazione di Cessaniti. Da quanto si apprende, il 74enne era a piedi, nei pressi della sua abitazione. Non si conosce, al momento, la dinamica del sinistro.

Sul posto sono giunti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia ha sconvolto il paese: parenti e conoscenti si sono precipitati nel luogo dell’incidente. Presenti i vigili del fuoco, elisoccorso, due ambulanze e i carabinieri.