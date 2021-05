Cronaca Rinascita-Scott, il format sul maxiprocesso torna su LaC Tv: VIDEO Nuovo appuntamento con il format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile. Ospiti, collegamenti, interviste e contributi esclusivi

Il tentativo di oscurare il processo anche sulle testate online. È quello messo in atto dall’avvocato e imputato Francesco Stilo che ha trovato la ferma replica del pm Frustaci: «La cronaca non si deve fermare». Partirà da qui la nuova puntata di Rinascita Scott – il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito con un’anteprima caratterizzata dall’intervento di Michele Santoro.

E poi ospiti in studio, collegamenti, servizi e video esclusivi attraverso i quali tenteremo di rispondere a una domanda: come si vive in terra di ‘ndrangheta.

Spazio ai delitti dimenticati come quello di Francesco Inzitari, 18enne brutalmente ucciso nel 2009 a Rizziconi, alle storie di chi per anni è stato costretto dal giogo dell’usura, di chi, finito nel vortice della disperazione, con coraggio ha deciso di denunciare e di rimanere comunque di rimanere in Calabria.

Ospiti in studio Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l’imprenditrice di Laureana di Borrello, rapita, uccisa e fatta sparire dalla sua azienda agricola di Limbadi il 6 maggio del 2016, e Cosimo Sframeli, ufficiale dell’Arma in quiescenza, già in prima linea nella Locride, nel Reggino, ma anche nella provincia di Vibo Valentia.

In collegamento Gioacchino Criaco, autore del best seller Anime Nere, l’avvocato Nicodemo Gentile e Charlie Barnao, sociologo e docente universitario.