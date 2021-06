Furto in appartamento in pieno giorno a Pizzo, indagano i carabinieri

Indagini in corso a Pizzo Calabro da parte dei carabinieri della locale Stazione per fare luce su un furto in appartamento avvenuto in via Pietà. Ad essere presa di mira dai ladri è stata l’abitazione di una coppia del luogo in quel momento impegnata sul luogo di lavoro. Approfittando della loro assenza, in pieno giorno i ladri si sono introdotti nell’appartamento rubando denaro contante e preziosi per un valore ancora in corso di quantificazione. Dopo il furto, i ladri hanno anche bloccato la porta di ingresso dell’abitazione e per entrare i proprietari sono dovuti ricorrere all’aiuto dei vigili del fuoco. Una volta dentro l’appartamento, l’amara scoperta del furto. Utili potrebbero rivelarsi per i militari dell’Arma le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.