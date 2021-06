I soldi della mafia, su LaC Tv il format Rinascita Scott -Video

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Pino Aprile e Pietro Comito. Ospiti in studio Raffaele Rio e Salvatore Barbagallo

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Circa 138 miliardi di euro ogni anno, introiti pari al 7% del Prodotto interno lordo, dice Eurispes. Non esiste settore che non sia infiltrato dal crimine organizzato. I soldi della mafia, sarà questo il filo conduttore della nuova puntata di Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito, in onda ogni venerdì alle 21.30 su LaC Tv.

Imprese soffocate dalla ‘ndrangheta, migliaia di aziende a rischio riciclaggio a causa della pandemia, le estorsioni, le ritorsioni, la capacità delle cosche movimentare enormi flussi di capitali con la droga, il racket, l’usura, gli appalti e i traffici di armi.

Ne parleremo in studio con Raffaele Rio, presidente di Demoskopika e Salvatore Barbagallo, testimone di giustizia e imprenditore. In collegamento Antonio Nicaso e Giuseppe Smorto, già vicedirettore di Repubblica dal 2016 al 2019.