Celebrato anche a Vibo l’annuale (207) della fondazione dell’Arma – Video

Nel rigoroso rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, per celebrare nel capoluogo vibonese il 207° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, si è tenuta una composta e solenne deposizione di una corona per omaggiare i caduti da parte del prefetto vicario di Vibo Valentia, Eugenio Pitaro, e del comandante provinciale dei carabinieri, col. Bruno Capece. [Continua in basso]

Queste dichiarazioni del comandante provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia: “La ricorrenza della fondazione dell’Arma dei Carabinieri è un giorno di festa, ma è anche un momento di bilanci. Anche quest’anno, segnato ancora una volta dalle difficoltà della pandemia, è stato per i carabinieri del vibonese un periodo intenso e ricco di risultati professionali, all’insegna della proficua e leale collaborazione con l’autorità giudiziaria ordinaria e distrettuale. Ma quello che più ci conforta è l’aver consolidato e quotidianamente accresciuto il rapporto di fiducia con la popolazione, idealmente stretto con il caloroso abbraccio di migliaia di persone che hanno sfilato festose per la città il 24 dicembre 2019, all’indomani della grande operazione Rinascita-Scott. E’ la vicinanza della tanta gente perbene di questa splendida terra che sostiene la nostra forte motivazione e che ci consente, anche grazie ad una rinnovata voglia dei cittadini di partecipare e di denunciare, di dare ulteriore impulso alle attività delle forze di polizia e della magistratura, saldamente unite, e di alimentare l’entusiasmo e la speranza di riscatto e di rinascita della popolazione”.

Dal canto suo, il nuovo prefetto di Vibo, Roberta Lulli, ha voluto esprimere nei confronti dei carabinieri“sentimenti di riconoscenza e di gratitudine per le azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità, per la preziosa presenza sul territorio e per il duro lavoro svolto in questi ultimi mesi di emergenza epidemiologica”. Quindi, le congratulazioni per i brillanti risultati operativi conseguiti in questa provincia dall’Arma, segno più che mai tangibile della spiccata professionalità e dell’encomiabile impegno di tutti gli appartenenti al comando provinciale carabinieri di Vibo Valentia”.

Non solo repressione, ma soprattutto prevenzione. L’attività dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia si è sviluppata lungo questa direttrice nel corso dell’ultimo biennio, dopo la maxi-operazione “Rinascita-Scott” che, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta vibonese. Un’inchiesta che ha risvegliato le coscienze della popolazione di Vibo, come dimostrato dalla manifestazione organizzata da Libera alla vigilia del Natale 2019, che ha portato tra le strade cittadine oltre tremila persone, unite in un simbolico abbraccio alle forze dell’ordine e alla magistratura inquirente, proprio dinanzi alla sede del comando provinciale. Immagini commoventi che hanno colpito positivamente tutta l’opinione pubblica e destato l’attenzione di tutti i media nazionali.

L’attenzione dell’Arma è stata rivolta non solo alla tutela della legalità e della pubblica sicurezza, ma anche al sociale con una serie di iniziative, specie nel periodo di emergenza coronavirus, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione: la distribuzione di pacchi spesa alla famiglie in difficoltà, il ritiro della pensione agli anziani, costretti nelle proprie abitazioni dalla minaccia del virus. I carabinieri hanno presidiato il territorio garantendo la sicurezza in materia alimentare, di salute pubblica e ambiente di lavoro.



Assicurati alla giustizia anche tre latitanti inseriti nell’elenco del Ministero dell’Interno fra i 100 più pericolosi: Domenico Bonavota, Rosario Pugliese, detto Saro Cassarola, e Domenico Cracolici.



Dinami, 07/06/2020: i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno coadiuvati dai Cacciatori, arrestano, seguito perquisizione, un soggetto trovato in possesso di 240 piante di canapa indiana e una pistola illegalmente detenuta;

territorio Italiano, 18/06/2020: i carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati dai Cacciatori, eseguono, su richiesta della Dda di Catanzaro, una misura comprensiva di 11 arresti e 7 obblighi di dimora. I soggetti coinvolti, collocati ai vertici di un’organizzazione dedita al narcotraffico internazionale e collegata ai cartelli Brasiliani e Albanesi, hanno rifornito le piazze di spaccio di mezza Italia;

Stefanaconi, 02/07/2020: i carabinieri del Nucleo Investigativo trovano, nelle pertinenze dell’Accademia di Belle Arti Fidia, un arsenale da guerra e migliaia di euro in contante. Arrestati i due coniugi titolari di quello che poi verrà ribattezzato come “ildiplomificio”;

Stefanaconi, 03/07/2020: un volume in latino risalente al 1651, commentario della Bibbia, trafugato da un convento di Sulmona, è stato scoperto dai carabinieri di Vibo Valentia nascosto all’interno dell’Accademia di Belle Arti Fidia;

Sant’Onofrio, 09/07/2020: i carabinieri della locale Stazione, al termine di una perquisizione domiciliare, arrestano un soggetto trovato in possesso di una pistola, tre caricatori e decine di munizioni illegalmente detenute;

Tropea, 12/07/2020: in pieno centro, con 180 grammi di marijuana, i carabinieri della locale Compagnia arrestano in flagranza Francesco La Rosa cl. 49;

Piscopio, 12/07/2020: un ordigno artigianale ad alto potenziale dotato di innesco con radiocomando è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo. L’ordigno è stato nascosto nello stato casolare dove nell’ottobre 2019 è stato trovato un arsenale nella disponibilità delle ‘ndrine vibonesi;

Nicotera, 17/07/2020: i carabinieri del Nucleo Investigativo, con il coordinamento della DDA di Catanzaro, hanno fatto luce su un ferimento avvenuto a Nicotera nel novembre 2013, la cui vittima, alla luce delle risultanze investigative, è diventata indagato per tentato duplice omicidio;

Fabrizia, 29/07/2020: una piantagione con oltre 1000 arbusti di canapa indiana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno con l’ausilio dei Cacciatori;

Dinami, 31/07/2020: i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, impegnati in una serie di controlli finalizzati a reprimere i reati in materia di armi nell’area delle preserre vibonesi, trovano, con l’ausilio dei Cacciatori, 2 fucili e munizioni nascosti in un casolare invaso da rovi;

Sant’Onofrio, 06/08/2020: Domenico Bonavota , latitante, ritenuto esponente apicale dell’omonima famiglia ‘ndranghetista di Sant’Onofrio, viene catturato dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Condannato per omicidio nell’ambito del processo nato dall’operazione denominata “Conquista” e destinatario di ordinanza di custodia cautelare per le operazioni Rinascita-Scott e Imponimento , al momento della cattura è stato trovato in un’abitazione situata nel centro abitato di Sant’Onofrio;

Vibo Valentia, 10/09/2020: i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, con l’ausilio dei Cacciatori, nel corso di una perquisizione di un intero complesso popolare del capoluogo, trovano, nascosto in una cantina abbandonata, un fucile a pompa completo di munizioni. In brevissimo tempo, sotto il coordinamento della Procura di Vibo, viene individuata e tratta in arresto la persona che aveva la reale disponibilità dell’arma;

Zungri, 20/09/2020: una pistola clandestina p 38 trovata nascosta tra travi e ponteggi accatastati nelle adiacenze di un casolare. I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, i quali hanno operato con l’ausilio dei Cacciatori e delle unità cinofile, arrestano il proprietario del terreno;

Joppolo, 21/09/2020: al termine dell’ennesimo diverbio maturato per futili motivi, 2 soggetti tentano di assassinare, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco, un 17enne. I carabinieri della Compagnia di Tropea, nell’immediatezza, eseguono 2 fermi nei confronti degli autori e trovano la pistola usata per commettere il delitto tentato;

Sant’Onofrio, 27/09/2020: i carabinieri della locale Stazione scoprono un canile abusivo. I cani venivano lasciati rinchiusi in delle gabbie e malnutriti. Canile sequestrato, personale veterinario allertato e proprietari segnalati all’A.G.;

Briatico, 28/09/2020: aggredisce anziana con calci al viso per rapinarla. I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, a conclusione dell’attività investigativa, eseguono una misura cautelare in carcere nei confronti del responsabile;

Zungri, 30/09/2020: i carabinieri della locale Stazione arrestano un soggetto trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e un fucile illegalmente detenuto;

Tropea, 05/10/2020: operazione Apate. I carabinieri della locale Compagnia sgominano una banda dedita ai furti di autovettura e in appartamenti. L’esecuzione della misura cautelare, emessa dalla Procura di Vibo Valentia, ha interessato 16 soggetti;

Serra San Bruno, 15/10/2020: anziano si perde nei boschi a Serra San Bruno, rintracciato dai carabinieri della locale Compagnia;

Vibo Valentia e Reggio Calabria, 19/02/2020: operazione Demetra 2. I Carabinieri del Nucleo Investigativo, sotto la direzione della Dda di Catanzaro, eseguono 7 arresti per l’autobomba di Limbadi. Sono gli esecutori materiali dell’esplosione che il 19 aprile 2018 ha provocato la morte di Matteo Vinci ed il grave ferimento del padre Francesco;

Gerocarne, 07/11/2020: travisati con passamontagna e armati di mazze ferrate, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale intimando al cassiere di farsi consegnare un plico. I rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno;

Pizzo, 26/11/2020: r apina all’Ufficio postale di Pizzo. I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, recuperano la refurtiva e arrestano l’autore;

Soriano Calabro, 10/12/2020: maxi sequestro di 800 kg di fuochi pirotecnici operato dai carabinieri della locale Stazione. Denunciata una donna;

Pizzo, 14/01/2021: dopo 17 anni, i carabinieri del Nucleo Investigativo, sotto la direzione della Dda di Catanzaro, chiudono il cerchio su autori e mandanti dell’omicidio Belsito : 7 le persone arrestate;

Ha tentato di fuggire attraverso i tetti delle abitazioni adiacenti ma, dopo un prolungato inseguimento, è stato bloccato. Maida (CZ), 29/01/2021: i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Serra San Bruno catturano il latitante Domenico Cracolici , sfuggito a Rinascita Scott;

L’indagine, condotta e coordinata dal procuratore Camillo Falvo ha portato a due avvisi di garanzia; Tropea, 06/02/2021: i carabinieri della locale compagnia arrestano un 33enne del luogo, trovato in possesso di una pistola illegalmente detenuta e 350 grammi di marijuana;

consumato l’1 aprile 2020. Le ulteriori indagini dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, portano all’individuazione di un ulteriore responsabile dell’efferato omicidio; Vibo Valentia e territorio nazionale, 01/03/2021: operazione “Diacono”. Corruzione e falso nella pubblica istruzione, 10 arresti. Tra gli indagati la direttrice dell’Ufficio scolastico della Calabria. Indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo coordinati dal procuratore Camillo Falvo;

; Vibo Valentia, 03/04/2021: la Procura della Repubblica di Vibo Valentia mette fine all’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Indagate 23 persone, tra cui pregiudicati per reati gravi. Operazioni condotte dai carabinieri del comando provinciale e della Guardia di Finanza del capoluogo;

Tropea, 17/04/2021: spara a una donna ferendola, i Carabinieri della locale Compagnia, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, bloccano il responsabile nel giro di poche ore;

Mileto e Rosarno, 28/04/2021: operazione Trailer Fee. I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, sgominano una banda criminale specializzata in furti ed estorsioni attraverso il metodo del cavallo di ritorno. 7 arresti;

Vibo Marina, 20/05/2021: I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, sotto il coordinamento della Procura di Vibo Valentia, arrestano l’autore di un brutale pestaggio avvenuto il 19 marzo 2021 in pieno giorno, nei pressi del porto del capoluogo;

