Auto in fumo in pieno giorno a Vibo, intervengono i vigili del fuoco – Video

Intervento dei vigili del fuoco in pieno centro a Vibo Valentia a causa di un’auto andata improvvisamente in fumo. Le fiamme si sono sviluppate su un’auto che in quel momento si trovava a transitare in via Luigi Razza. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia di mettere in sicurezza l’auto e rimuoverla dalla carreggiata, ripristinando così la normale circolazione. L’auto per essere portata via è stata caricata su un carro attrezzi. [Video e foto in basso]

