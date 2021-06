Come minaccia la ‘ndrangheta, il format Rinascita Scott torna giovedì su LaC Tv – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Parole di malavita, parole di mafia. Quelle narrate dai pentiti, quelle cristallizzate nelle intercettazioni telefoniche e ambientali. Quelle agli atti del maxiprocesso Rinascita Scott. Come minaccia la ‘ndrangheta: partirà da qui la nuova puntata del format condotto da Pietro Comito e Pino Aprile in onda da questa settimana giovedì alle 21.30 su LaC Tv. [Continua in basso]

Le storie e le interviste

Ripercorreremo la tragica storia di Francesco Vangeli vittima di lupara bianca: ucciso e fatto sparire. Per ottenere verità e giustizia si battono tutti i giorni mamma Elsa e i familiari. Una mamma e una donna coraggio mamma Elsa, come coraggiose furono anche Giuseppina Pesce, figlia moglie e sorella di mafiosi che decise di collaborare con la giustizia per amore dei figli e Maria Concetta Cacciola. Pure lei sognava un futuro diverso per i suoi figli. Entrambe si tolsero la vita. Anche Lea Garafolo pagò con la vita. Testimone di giustizia, fu uccisa e sciolta nell’acido dal marito, affiliato alle famiglie di Petilia Policastro.

Gli ospiti

Previsti nel corso della puntata contributi, video esclusivi e interviste anche dall’aula bunker di Lamezia Terme. Ospiti in studio Michele Albanese, giornalista del Quotidiano del Sud sotto scorta da anni e presidente calabrese dell’Unione cronisti italiani, e Salvatore Barbagallo, testimone di giustizia che fu tra i primi a spezzare il muro del silenzio.

In collegamento Lirio Abbate, tra i più apprezzati giornalisti italiani, il professore Girolamo Lo Verso e Enza Rando, attivista e responsabile dell’ufficio legale di Libera.