Edilizia scolastica, dal Comune di Vibo interventi in diversi istituti

Il sindaco di Vibo Maria Limardo

Diversi edifici scolastici di Vibo Valentiacittà saranno interessati da lavori di riqualificazione. Il sindaco Maria Limardo e l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, coadiuvati dal dirigente di Settore Domenico Libero Scuglia e dalla posizione organizzativa Lorena Callisti, hanno incontrato stamane, 10 giugno, i dirigenti scolastici Mimma Cacciatore, Eleonora Rombolà e Tiziana Furlano. Il primo cittadino nel corso dell'incontro ha riferito ai dirigenti l'imminente apertura dei cantieri non nascondendo i disagi che si determineranno per le famiglie.

L’assessore Giovanni Russo

«Non possiamo perdere una storica occasione per dare ai nostri ragazzi le scuole che meritano – afferma il primo cittadino in una nota stampa – innanzitutto sicure ma anche confortevoli e belle al pari di quelle già ultimate ed al cui modello questa amministrazione si ispira. A breve inizieranno i lavori di adeguamento strutturale e antisismico nonché di efficientamento energetico. Avverto altresì – è scritto nella nota – l’esigenza di un confronto anche con le associazioni dei genitori e dei comitati spontanei sorti in questo periodo di pandemia e che tanto si sono spesi nell’interesse della comunità, con loro mi incontrerò nei prossimi giorni. Sono poi felice di annunciare che nel prossimo mese di luglio si provvederà a consegnare gli edifici ultimati “Collodi” e “Palach”». Gli intervenuti si sono poi aggiornati ad un successivo incontro per meglio valutare le soluzioni prospettate dall’amministrazione al fine di trovare la migliore collocazione possibile degli alunni e specialmente per consentire loro la prosecuzione in presenza dell’attività didattica.

La dirigente Mimma Cacciatore

Gli interventi programmati riguardano, in particolare, l'adeguamento strutturale, antisismico e in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti, nonché di efficientamento energetico. Ecco gli istituti scolastici interessati: scuola "Garibaldi", importo totale 1.998.000 euro, di cui 792.000 per interventi strutturali, già appaltati; 800.000 per il conseguimento dell'agibilità; 406.000 per l'efficientamento energetico. Per questi due ultimi interventi deve essere ancora redatta la progettazione definitiva/esecutiva ed inseriti nel documento strategico "Agenda urbana", di cui si attende la sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria.

Scuola “Don Bosco”, importo 2.281.813 euro, di cui 800.000 per lavori strutturali; 800.000 per il conseguimento dell’agibilità; 681.813 per interventi di efficientamento energetico. Come per la “Garibaldi”, anche in questo caso per questi ultimi due interventi deve essere redatta la progettazione definitiva/esecutiva ed inserita in “Agenda urbana”.

Scuola Trentacapilli-Murmura, importo complessivo di 5.068.000 euro, di cui 3.068.000 per lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti; 2.000.000 invece comprendono i complementari interventi di efficientamento energetico, per i quali deve essere aggiornata la progettazione esecutiva e inserita in “Agenda urbana”.