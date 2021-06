Parghelia, auto si ribalta lungo la statale 522

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 10 giugno, alle ore 15,20, a Parghelia, per un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento una Toyota, mentre percorreva la ex SS 522, si è ribaltata rimanendo su un fianco. I vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Ricadi, hanno messo in sicurezza la vettura il cui conducente nel frattempo era stato soccorso dal personale medico del 118.