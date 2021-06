Furto alla Marinella di Pizzo, indagano i carabinieri

Continuano i furti nelle abitazioni a Pizzo Calabro. Dopo quello in pieno giorno la scorsa settimana in via Pietà, questa volta ad essere presa di mira dai ladri è stata un’abitazione di località Marinella che hanno forzato la porta principale per entrare all’interno dell’immobile approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Da una prima ricognizione, i ladri hanno portato via denaro contante, tablet, computer e telefoni. Un danno per i proprietari ancora in corso di quantificazione. Anche su tale episodio hanno avviato indagini i carabinieri della locale Stazione di Pizzo Calabro nel tentativo di assicurare alla giustizia i malviventi.

