San Nicola da Crissa, conclusi i lavori lungo la ex strada statale 110

L’arteria è stata rimessa a nuovo grazie ad interventi di messa in sicurezza del piano viabile. Il ringraziamento del sindaco Giuseppe Condello all’Anas ed a «tutti quanti si sono adoperati per le attività di manutenzione»

Il sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello comunica la conclusione dei lavori programmati dall’Anas lungo la ex 110 (ex SP93) nel territorio comunale.

L’arteria stradale, compresa tra l’abitato di San Nicola da Crissa-Vallelonga e l’abitato Serra San Bruno- Nardodipace, è stata rimessa a nuovo grazie ad interventi di messa in sicurezza del piano viabile, con lavori di fresatura della pavimentazione esistente, interventi di risagomatura in tratti particolarmente ammalorati e successiva stesa di tappeto d’usura. [Continua in basso]

Per questi motivi, il primo cittadino desidera ringraziare «l’Anas e tutti quanti si sono adoperati per le attività di manutenzione. L’ottima collaborazione avuta con tutti i dirigenti, i responsabili e i collaboratori – ha aggiunto Condello – ha permesso di terminare le lavorazioni con ottimi risultati, migliorando così la viabilità per i cittadini di San Nicola e per quanti si troveranno a percorrere le strade dei “nostri” centri abitati rendendole così più sicure e decorose dal punto di vista urbano».