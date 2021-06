Perseguitava l’ex moglie, divieto di avvicinamento per un 50enne

La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha dato esecuzione ad una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati dalla stessa, a carico di un cinquantenne del vibonese, con precedenti di polizia, che era stato denunciato dalla ex moglie. La donna, vittima di veri e propri atti persecutori anche in presenza dei figli minori, esasperata èstata costretta a lasciare la casa familiare per tutelare se stessa e i bambini.

Il provvedimento è stato notificato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gipdel locale Tribunale su richiesta della Procura di Vibo Valentia a seguito delle indagini condotte dai poliziotti della terza sezione della Squadra mobile.