Covid all’Estate Ragazzi di Vibo, sospese tutte le attività

Una bambina è risultata positiva al test molecolare, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia predispone tamponi per tutti

Sospese in via cautelare le attività dell’ “Estate Ragazzi 2021” organizzata dal centro giovanile Salesiano “Don Bosco” di Vibo Valentia dopo la positività al Covid di una bambina. Stamattina l’ufficio prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia ha comunicato l’esito positivo del test molecolare di una studentessa predisponendo la chiusura del centro estivo aperto il 14 giugno scorso.

La stessa Azienda sanitaria provinciale ha disposto tamponi per tutti e 300 gli iscritti e gli animatori del centro estivo. Le operazioni si svolgeranno nelle giornate di martedì e mercoledì prossimi.