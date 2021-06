Raid vandalico a Filadelfia contro l’auto di un professionista

Indagini sono in corso a Filadelfia da parte dei carabinieri della locale Stazione per risalire agli autori del raid vandalico contro l’auto – una Jaguar – dell’ingegnere Francesco Rondinelli, imbrattata con una bomboletta spray mentre si trovava parcheggiata sotto casa, a due passi dalla chiesa di San Francesco i cui gradoni sono diventati il ritrovo di molti giovani nel corso delle ore notturne. Oltre all’auto di Rondinelli – che è stato anche assessore comunale – altre autovetture parcheggiate nei pressi della chiesa sono state rigate e danneggiate. Episodi gravi sui quali stanno tentando di far luce i carabinieri, alle prese con la visione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona. Rammaricato e sgomento per l’accaduto Francesco Rondinelli a cui non è rimasto che sporgere denuncia a seguito del raid vandalico contro la propria autovettura.