Vibo, il data-base ritorna al passato e ripristina l’antico nome di Monteleone

Alcuni curiosi casi verificatisi negli archivi elettronici di un’azienda sanitaria e di una società parabancaria. «Pronto? Sono un cliente e vorrei un’informazione». «Mi dice il suo nome, cognome, data e luogo di nascita?». L’utente, dopo aver pronunciato il proprio nome e cognome, dice di essere nato a Vibo Valentia ma, dall’altra parte del filo, la voce dell’operatrice risponde che, in base ai dati in suo possesso, il luogo di nascita risulta essere Monteleone di Calabria. Fra l’incredulo e il divertito, il cliente fa presente che il nome di Monteleone non esiste più da circa un secolo riuscendo a convincere con fatica l’operatrice telefonica. Anche la corrispondenza inviata recentemente da una nota azienda parabancaria riporta, come località di destinazione, Monteleone, nonostante il cap corrisponda a quello di Vibo Valentia. Stesso discorso vale per il data-base di un’azienda ospedaliera che fornisce, come luogo di nascita di un paziente classe 1951, il Comune di Monteleone di Calabria. [Continua in basso]

C’è da chiedersi come sia stato possibile che un archivio informatico di ultima generazione abbia potuto rispolverare un toponimo che ormai non viene più usato dal 1928, anno in cui venne decretato il cambio di denominazione della città di Monteleone di Calabria in quello attuale di Vibo Valentia. Cyber-misteri che mettono però in luce come anche nei sistemi informatici più sofisticati si possano aprire imprevedibili defaillance. E non manca neanche chi, adesso, spera che lo stesso errore avvenga anche per il nome di Vibo Marina e che l’antico nome di Porto Santa Venere venga rispolverato grazie a qualche archivio elettronico “distratto”.