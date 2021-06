Carabinieri: cambio al vetrice della stazione di Filadelfia

Nuovo comandante per la stazione dei carabinieri di Filadelfia di via Bernardino Telesio. Dopo quattro anni, al maresciallo capo Emanuele Massimiano subentra il maresciallo Grazia Russo, già da anni in servizio a Filadelfia. Emanuele Massimiani, originario di Rieti, era succeduto nel febbraio 2018 al maresciallo Antonella Caolo e guiderà ora una stazione dell’Arma in Toscana, in provincia di Firenze. La stazione dei carabinieri di Filadelfia ha competenza anche sull’intero territorio comunale di Francavilla Angitola.