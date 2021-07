Longobardi, ancora resistenze da Giovanni Virdò che si oppone ad uno sfratto

Nuova protesta nella frazione di Vibo messa in atto dall’imprenditore agricolo destinatario di un’ordinanza di sgombero della proprietà che occupa abusivamente

Giovanni Virdò

Nuova plateale protesta di Giovanni Virdò, l’imprenditore agricolo di Longobardi che si oppone ad un’ordinanza di sfratto esecutivo della casa con annessa azienda agricola di proprietà della famiglia De Riso. Stamattina si sono presentati gli ufficiali giudiziari, ma la reazione dell’uomo è stata simile a quella andata in “scena” nei precedenti tentativi di sfratto. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura di Vibo e i vigili del fuoco del comando provinciale. Sono in corso delle “trattative” per tentare di convincere Giovanni Virdò ad abbandonare il casolare che occupa abusivamente.