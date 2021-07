Incidente stradale a Satriano, ferite due persone di Serra San Bruno

Incidente stradale a Satriano. A rimanere ferite sono due persone di Serra San Bruno, B.V. e A.C. che si trovavano a bordo di una Bmw. Per cause ancora in corso di accertamento, la Bmw avrebbe speronato un’altra auto nel corso di un sorpasso finendo poi per scontrarsi frontalmente contro un’altra auto – una Fiat Panda – che procedeva in senso di marco contrario. Ad avere la peggio sono stati, appunto, gli occupanti della Bmw, entrambi di Serra San Bruno che hanno riportato varie contusioni e ferite multiple agli arti superiori e inferiori.