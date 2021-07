Incidente stradale a Serra San Bruno, interviene l’elisoccorso

Anziano finisce con l’auto in una scarpata mentre percorreva una strada provinciale in località “Tre acque”

Finisce in una scarpata mentre percorreva una strada provinciale in località “Tre acque” nel territorio comunale di Serra San Bruno. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco ed i carabinieri, ma avendo riportato un politrauma e varie escoriazioni, per R.M., 85 anni, di Serra San Bruno, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale di Reggio Calabria. Ancora da accertare le cause dell’incidente.