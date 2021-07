Vibo Marina e Bivona piegate dalla carenza idrica, esplode la rabbia dei cittadini

Vibo Marina e Bivona messe letteralmente in ginocchio da giorni e giorni di carenza idrica. Esasperazione, rabbia, disappunto, sono palpabili tra i cittadini delle due frazioni. «L’acqua è un bene primario – dice una signora residente qui nelle Marinate – Non è possibile che possa mancare per tanti giorni e poi in piena estate e con questo caldo». [Continua in basso]

In particolare, sono i residenti in via Senatore Parodi, in via Emilia e viale delle Industrie, a Vibo Marina, che da tempo fanno i conti con i rubinetti di casa praticamente a secco. O, se arriva l’acqua, è solo per pochissimo tempo la mattina e a giorni alterni. Un caos. A Bivona, invece proprio stamattina una signora che abita in via Sant’Anna non ha esitato a manifestare tutto il suo fortissimo malumore per una situazione – ha tuonato l’interessata – che «oramai è diventata non più tollerabile. Non si immagina proprio cosa significhi vivere senz’acqua in casa: non ti puoi lavare, non puoi cucinare, non puoi fare le cose semplici di tutti i giorni, anche solo rinfrescarti un po’ il viso. Chiedo a chi di dovere – ha concluso la signora – di fare presto. Di intervenire in modo risolutivo affinché si possa ritornare alla normalità. Siamo arrabbiatima pure tanto stanchi».

Cittadini ma anche turisti, insomma, sono infuriati e travolti da un senso profondo di impotenza E c’è, infatti, chi si è arreso ed ha deciso di lasciare Vibo Marina. È il caso di Francesco Mignucci che nei giorni scorsi ha indirizzato alla nostra redazione una lettera piena di tanta amarezza. «Sono un vibonese – ha spiegato nella sua missiva – che dal 1987 per motivi prima di studio e poi di lavoro si è trasferito a Roma, ma che ogni anno, mantenendo una piccola abitazione a Vibo Marina, ha quasi sempre scelto la sua terra d’origine come luogo dove trascorrere le sue vacanze… Anche quest’anno abbiamo deciso di raggiungere Vibo Marina, ma arrivati il 1° luglio subito ci siamo scontrati col solito problema della mancanza di acqua». Disagio che ha generato inevitabile disappunto perché – ha continuato il signor Mignucci – «non è possibile che nel 2021 intere famiglie vengano lasciate senza acqua perché le istituzioni non sanno programmare, intervenire e risolvere». Quindi la decisione di andare via, di alzare bandiera bianca: «Quando questa mattina farò salire i miei figli nelle nostre macchine per lasciare la mia Vibo Marina, mi sentirò sconfitto come calabrese che ama la sua terra che non ha saputo accogliere i suoi figli». [Continua in basso]

Ma il problema, che ormai da giorni ha portato a una drastica riduzione della portata d’acqua in entrambe le frazioni marine del capoluogo, coinvolge naturalmente anche gli imprenditori turistici, i quali, già piegati dalla pandemia, adesso devono pure affrontare questa nuova emergenza, ma gli interessati fanno sapere che non si può «assolutamente lavorare con l’acqua che non c’è, oppure che arriva a singhiozzo, un giorno sì e un altro no. Un incubo che sembra non avere una fine», questo il grido unanime degli interessati.

L’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo

Va detto che l’amministrazione comunale di Vibo Valentia è intervenuta per capire le ragioni di tale carenza idrica. Ma, ad oggi, i tecnici comunali non si è riusciti a risalire all’origine del problema. Non solo: lo stesso assessore ai Lavori pubblici, appena domenica scorsa, ha dichiarato che in riferimento alla carenza idrica a Vibo Marina non risultava «alcuna perdita sulla rete. Sicuramente – ha spiegato Russo – il fabbisogno è aumentato, ma l’acqua c’è e dovrebbe arrivare in tutte le abitazioni». Lo stesso ha verificato di persona la portata d’acqua al serbatoio che sere via Emilia, non riscontrando alcun problema. Sarà, intanto, l’emergenza prosegue. E ogni giorno che passa sembra diventare sempre più grave.