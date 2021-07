Percolato sversato accanto al torrente, sequestri e denunce a Serra San Bruno – Video

I carabinieri della stazione Forestale di Serra San Bruno, congiuntamente con i militari della stazione carabinieri del luogo, hanno deferito in stato di libertà due soggetti per uno sversamento di percolato su suolo pubblico in area adiacente il torrente Furno. I militari dell’Arma hanno individuato due compattatori per la nettezza urbana di una ditta siciliana i quali, all’esito dei controlli, sono risultati non idonei al trasporto di rifiuto umido e indifferenziato. Di fatto, i carabinieri hanno verificato che dai mezzi i fuoriusciva un grosso quantitativo di percolato, materiale liquido altamente inquinante, che si riversava sul suolo. Ad aggravare la posizione dei due soggetti, identificati e deferiti alla Procura di Vibo Valentia per il reato di deposito incontrollato di rifiuti liquidi su suolo in area vincolata paesaggisticamente, è stata la presenza – a circa cinque metri dalla fuoriuscita del percolato – del letto del torrente Furno, affluente del fiume Ancinale. Verificato che la fuoriuscita di materiale liquido non era occasionale, i carabinieri hanno sequestrato i due camion compattatori ed il sito che dovrà ora essere bonificato.

I nominativi delle due persone deferite all’autorità giudiziaria non sono stati al momento resi noti.

