Polia, encomio all’ex segretario comunale Pietro D’Urzo

La consegna dell’encomio all’ex segretario

Nella giornata di giovedì scorso presso la sede municipale di Polia il commissario straordinario Salvatore Guerra ha conferito l’encomio a Pietro D’Urzo, segretario comunale dell’ente fino all’1 maggio scorso, collocato in quiescenza. La cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto della normativa vigente sulla prevenzione della diffusione del Covid-19, è stata presieduta dal commissario e dal sub-commissario e ha registrato la presenza di tutti i dipendenti del Comune e di alcuni degli amministratori locali con i quali il D’Urzo ha condiviso la sua attività lavorativa a servizio della comunità. [Continua in basso]

«Il riconoscimento – si legge in una nota – è stato attribuito alla fine di una carriera in cui D’Urzo, attraverso una condotta ineccepibile, ha sempre dato prova di notevoli doti di equilibrio e di profonda umanità, di elevatissime capacità direttive, di coordinamento e di organizzazione, improntando il suo operato all’alto senso di giustizia, del dovere, di responsabilità e procurandosi stima e rispetto dell’amministrazione, del personale dipendente e della comunità. D’Urzo ha ricoperto il ruolo di segretario comunale presso il Comune di Polia per 18 anni, dimostrando in ogni circostanza di saper risolvere, prontamente e positivamente, ogni complessa e delicata problematica, ed evidenziando eccellente capacità di analisi e acutissimo intuito e mostrando un altissimo senso dello Stato».