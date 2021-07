Vittoria agli Europei, il bilancio dei festeggiamenti a Pizzo: tre i feriti

E’ di tre feriti il bilancio dei festeggiamenti post vittoria della Nazionale di calcio a Pizzo Calabro. Accanto a scene di autentica gioia per il trionfo agli Europei degli azzurri, non sono infatti mancate le risse. In particolare, un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di coetanei riportando vistose ferite al volto, mentre altri incidenti si sono registrati in centro così come alla Marina dove centinaia di persone si sono riversate in strada per festeggiare. Lo scoppio di un petardo ha quindi provocato a due giovani ferite ed escoriazioni in diverse parti del corpo. A tentare di raffreddare gli animi, i carabinieri della locale Stazione che hanno però dovuto fare i conti con un traffico veicolare impazzito e un numero di militari dell’Arma assolutamente insufficiente per far fronte alla situazione, con i festeggiamenti andati avanti sino a tarda notte anche attraverso l’accensione, in molti casi senza alcuna precauzione, di numerosi fuochi d’artificio.