Edilizia scolastica Vibo, vertice in Prefettura: presto i sopralluoghi per le aule

Il sindaco Maria Limardo

Nel pomeriggio di ieri, si è tenuta in Prefettura di Vibo Valentia una riunione sul tema dell’emergenza aule scolastiche nel capoluogo, fortemente voluta dal prefetto Roberta Lulli che l’ha convocata condividendo le preoccupazioni esternategli dal sindaco Maria Limardo e dalla cittadinanza vibonese. Il prefetto ha richiamato in premessa l’importanza di individuare rapidamente soluzioni che possano scongiurare situazioni di disagio per alunni, famiglie e lo stesso personale scolastico (dirigenti, insegnanti e personale Ata). Al centro dell’incontro, gli imminenti lavori di ristrutturazione delle sedi degli istituti scolastici “Don Bosco”, “Garibaldi” e “Murmura – Trentacapilli” e le ricadute sulla popolazione scolastica già provata dalle conseguenze della pandemia in atto. [Continua in basso]

Il primo cittadino ha dunque illustrato gli esiti dell’istruttoria compiuta in questi mesi e tutte le iniziative messe in campo dal Comune per acquisire la massima disponibilità di locali per fronteggiare l’emergenza, garantendo il prioritario utilizzo di strutture pubbliche e comunque di tutte quelle idonee nel patrimonio immobiliare dell’ente, ivi compreso Palazzo delle Accademie e, in particolare, così come anelato da genitori e dirigenti scolastici, dei locali della Bruzzano e della ex Caserma Garibaldi, di recentissima ristrutturazione.

Al riguardo, è stata ottenuta dai rappresentanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, intervenuti alla riunione, la disponibilità della Benemerita a procrastinare la presa in consegna dell’immobile, ove era da tempo prevista la realizzazione di una sala espositiva ed il trasferimento di importanti uffici investigativi. Pienamente condivisa e sposata dai carabinieri l’esigenza di dare un segnale di vicinanza e di solidarietà, a beneficio dei giovani studenti, anche in ragione dell’ideale dislocazione nel centro cittadino del plesso e della possibilità di garantire con l’ampio cortile interno a disposizione l’agevole afflusso e deflusso di alunni e accompagnatori.[Continua in basso]

Il presidente Salvatore Solano

Anche il presidente della Provincia Salvatore Solano ha fornito un dettagliato quadro della situazione dei plessi di proprietà dell’ente, garantendo un concreto impegno per individuare disponibilità di ulteriori aule, con la collaborazione e la sensibilità dei dirigenti degli istituti superiori interessati. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Vibo Valentia – Concetta Gullì, con l’auspicio di perseguire il ripiegamento degli istituti interessati rigorosamente nell’ambito cittadino, salvaguardando l’unitarietà del progetto formativo e scongiurando disagi logistici per la popolazione scolastica. Già entro questo fine settimana, così come auspicato dal prefetto Lulli, saranno effettuati dei sopralluoghi, questa volta congiunti, dei locali e ci saranno delle ricognizioni da parte di tutti gli enti interessati e dei rispettivi organi tecnici, allo scopo di giungere alla soluzione della problematica.