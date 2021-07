Capo Vaticano, imbarcazione in difficoltà soccorsa dalla Guardia costiera

In data odierna, nelle acque a largo di Capo Vaticano, la motovedetta Cp 733 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha prestato assistenza ad una imbarcazione da diporto occupata da cinque persone a bordo, di cui tre minorenni. I militari della Guardia Costiera, tempestivamente intervenuti sul luogo della segnalazione, accertavano che l’imbarcazione da diporto era in difficoltà a causa dell’aumento del vento e delle onde e che un’improvvisa avaria al motore impediva, all’unità in difficoltà, di proseguire la navigazione in sicurezza.

I militari, sinceratisi delle buone condizioni di salute dei diportisti, hanno proceduto a scortare l’unità in avaria sino agli ormeggi all’interno del porto di Tropea, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.