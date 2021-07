Grave incidente nel Vibonese, tre i feriti: due trasferiti a Catanzaro

Gravissimo incidente stradale ieri sera attorno alle 21 e 30. Per cause ancora da stabilire con esatta precisione due auto si sono scontrate lungo la strada che porta a Caria, piccola frazione del comune di Drapia, nel Vibonese. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che ha provveduto a trasportare i feriti all’ospedale civile Jazzolino di Vibo Valentia. Si tratta di tre giovani. Per due di loro si è reso necessario il trasferimento al nosocomio Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Al momento uno si trova ricoverato in terapia intensiva, con un quadro sanitario complessivo molto grave, mentre l’altro si trova nel reparto di Ortopedia. Il terzo giovane, invece, ha potuto fare ritorno a casa. Sul posto sono interventi anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e i vigili del fuoco.