Incidente stradale al bivio di Zungri, camion si scontra con un’utilitaria

Ennesimo incidente stradale sulla provinciale che collega Vibo a Tropea all’altezza del bivio per Zungri. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion si è scontrato con un’utilitaria. Ad avere la peggio sono stati i conducenti dell’autovettura, rimasti feriti anche se per fortuna in maniera lieve. Sul posto è intervenuta un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Vibo Valentia, mentre per i rilievi e per stabilire eventuali responsabilità nel sinistro stradale sono intervenuti i carabinieri. Disagi alla circolazione stradale, specie per le auto provenienti da Zungri e Zaccanopoli in direzione Vibo e Tropea. Numerosi gli incidenti nello stesso punto in passato (anche mortali), favoriti anche da una scarsa manutenzione stradale ad opera della Provincia di Vibo Valentia competente su tale arteria.