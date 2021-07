Spettacolo pirotecnico sospeso a Zambrone, la rettifica: «Nessuna illegalità»

In merito all’articolo pubblicato dalla nostra testata nella giornata di ieri, dal titolo: “Zambrone, accende i fuochi d’artificio ma senza autorizzazione: festa sospesa”, il 35enne di Vibo Valentia denunciato intende precisare che si trattava di «fuochi omologati che sono stati accesi con le dovute distanze e accortezze: si tratta di fuochi che si possono comprare e accendere, entro certi limiti assolutamente rispettati, senza alcuna autorizzazione di Polizia. Erano detenuti nel quantitativo previsto dalla legge e si tratta di materiale in libera vendita da siti online autorizzati, senza nessuna illegalità».

Inoltre il diretto interessato intende sottolineare che «il materiale sequestrato sarà esaminato anche da un legale e saranno le sedi opportune a giudicare», oltre al fatto che si tratta di «fuochi per i quali basta avere 18 anni per poterli maneggiare», che «il reato che mi viene contestato non è punito con una pena detentiva ma giusto con un’ammenda di soli 103 euro, ma anche questa verrà valutata nelle sedi opportune», e che «si tratta di un terreno dove da circa 10 giorni veniva chiunque ad accendere dei fuochi e tutto ciò che le forze dell’ordine hanno trovato è stato attribuito al soggetto presente quella sera».

Viene infine precisato che «la festa della Santa Patrona di Zambrone è andata avanti e non è stata sospesa, in quanto il fatto è avvenuto in un terreno privato dove nulla c’entrava né la parrocchia nè la Diocesi».