In vacanza nel Vibonese smarrisce il pappagallo, ritrovato dai carabinieri

I carabinieri forestali della Stazione di Spilinga, allertati dai militari del Nucleo operativo radiomobile di Vibo, hanno recuperato un esemplare di pappagallo della specie “Amazzone fronte blu” in località Torre Ruffa del comune di Ricadi. Il volatile – in buono stato di salute, ma impaurito – risultava provvisto di anello identificativo inamovibile e così si è risaliti all’allevamento di origine del volatile, in provincia di Varese. Quindi è stato identificato il negozio venditore del volatile – sito a Paderno Dumiano, nel Milanese, e poi all’acquirente che si trova in vacanza nella propria residenza estiva di Coccorino, frazione del comune di Joppolo. La proprietaria, contattata dai carabinieri, aveva smarrito il pappagallo il 17 luglio scorso e, nonostante spasmodiche ricerche, non era riuscito a ritrovarlo. Quindi la gioia per il ritrovamento del pappagallo che sul mercato ha un valore di circa tremila euro.