Polizia, giuramento a Vibo per gli allievi del 212esimo corso

Questa mattina nella Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, gli allievi del 212° corso hanno prestato il solenne giuramento, entrando a far parte della grande famiglia della Polizia di Stato. Un giornata sicuramente da ricordare per la carriera dei giovani poliziotti alla presenza del questore e del prefetto. [Guarda foto in basso]