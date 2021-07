Trasportava 150 chili di rame, assolto in Tribunale a Vibo

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Marcello Gasparro, 37 anni, di Parghelia, dall’accusa di ricettazione aggravata di 150 chili di rame, materiale rinvenuto dalle forze dell’ordine all’interno della sua auto e ritenuto oggetto di furto. La difesa, rappresentata dall’avvocato Carmine Pandullo, ha evidenziato al Tribunale l’assenza di prove circa la provenienza illecita del rame rinvenuto, anche in assenza di una pregressa denuncia di furto del materiale, e da qui la non configurabilità del reato di ricettazione così come contestato.