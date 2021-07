Cede il manto stradale e sprofonda autocisterna, paura a Ionadi -Video

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Vibo Valentia che hanno fatto evacuare la zona per rischio esplosione

Un’autocisterna che trasporta gasolio si è ribaltata a causa del cedimento del manto stradale. L’incidente si è verificato pochi minuti fa sulla strada Statale 18 a Ionadi, nei pressi del bivio di San Costantino Calabro in direzione Mileto, nei pressi di una nota pasticceria. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri che stanno provvedendo a far evacuare la zona per rischio esplosione. La cisterna contiene infatti liquido altamente infiammabile.

